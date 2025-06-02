В Твери вынесли приговор грабившим поезда 36 членам ОПГ
Сумма ущерба составила более 55 миллионов рублей
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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От условных сроков до девяти лет колонии получили участники банды, грабившие товарные поезда в Тверской области.
В преступную группу входили 36 человек, в том числе машинисты, диспетчеры и охранники железной дороги. Грузовые составы останавливали на перегоне, вскрывали контейнеры и перегружали похищенные товары в грузовики.
За два года было совершено 13 таких краж. Добычей стала бытовая техника, одежда, обувь и алкоголь. Сумма ущерба составила более 55 миллионов рублей.
Преступников задержали в 2018 году, все это время велось следствие.
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