В Твери вынесли приговор грабившим поезда 36 членам ОПГ

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Сумма ущерба составила более 55 миллионов рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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От условных сроков до девяти лет колонии получили участники банды, грабившие товарные поезда в Тверской области.

В преступную группу входили 36 человек, в том числе машинисты, диспетчеры и охранники железной дороги. Грузовые составы останавливали на перегоне, вскрывали контейнеры и перегружали похищенные товары в грузовики.

За два года было совершено 13 таких краж. Добычей стала бытовая техника, одежда, обувь и алкоголь. Сумма ущерба составила более 55 миллионов рублей.

Преступников задержали в 2018 году, все это время велось следствие.

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