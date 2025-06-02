Мошенники под разными предлогами выманивают у детей геолокацию

Дальше начинается шантаж.

В России набирает популярность новая мошенническая схема. Злоумышленники под разными предлогами выманивают у детей геолокацию школы или места жительства. А после начинают угрожать — якобы они отправили стратегическую информацию противнику. И чтобы данные никто не использовал, надо либо заплатить, либо выполнить задание. Как действуют мошенники и как не попасться на их уловки — разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Это сегодня семиклассница Лиза Сарафанова вспоминает свой опыт общения с украинскими мошенниками с юмором. Вероятно, потому что вовремя опомнилась и сообщила об угрозах преступников родителям. А в первые минуты, говорит, было не до шуток.

«Я запаниковала, мне стало очень страшно, когда мне начали прилетать такие сообщения», — вспоминает девочка.

Лиза едва не стала жертвой новой схемы обмана, нацеленного именно на детей. Суть проста — подростку в чат-боте для знакомств пишет неизвестный. Предлагает дружбу, заводит разговор и просит скинуть геолокацию или адрес своей школы. Казалось бы, что в этом такого, но дальше начинается второй акт криминальной постановки — запугивание.

«Послушайте меня внимательно! Ваша дочь сейчас общалась и поддерживала общение конкретно с хохлами и направила им на территорию Украины метки, по которым могут проводиться массированные обстрелы, либо те же самые теракты», — давит по телефону мошенник.

«Мне начинает писать МВД России, что, конечно, было неправдой. Что по мне заведено какое-то дело, что я передала какие-то стратегические данные», — рассказывает Елизавета Сарафанова.

И то, что Лиза не поверила россказням на том конце провода и сообщила обо все родителям, по сути, спасло ее. А вот восьмиклассник из Ленинградской области поверил, испугался, и по указке украинских мошенников поджег офис МФЦ. История как под копирку — неизвестный в чат-боте, метка геолокации школы, шантаж… Жертв удалось избежать чудом. А сам подросток теперь под следствием.

«Если вы кинули бутылку с зажигательной смесью — это уже теракт. Все. Квалификации другой быть не может. Подросткам это надо объяснять и вдалбливать», — говорит бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Известно, что перед поджогом у восьмиклассника вымогали деньги. Но он не смог подобрать пин-код от банковских карт родственников.

Заставить детей что-то поджечь, конечно, не главная цель украинских мошенников. Главная — выманить деньги. Понятно, что у подростков их нет. Зато есть ключи от квартиры, где они лежат, и доступ к банковским картам родителей.

Прежде мошенники предпочитали обманывать пенсионеров, теперь вот детей. Угрожают привлечь их к какой-то ответственности, а чтобы этого не было, надо заплатить — перевести средства со счетов родителей или передать наличные курьеру — вариации разные. Метка геолокации в данном случае — просто проверка на доверчивость.

«А почему я должен кому-то скидывать? Если человек задает эти вопросы, с ним будет сложно и, скорее всего, от него отстают. Если человек сразу выполняет, то значит над ним можно установить власть и доминацию. И он сделает так, как мне нужно», — поясняет психолог Евгений Фомин.

При этом, эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что сама по себе метка геолокации той же школы по сути не несет в себе какой-то ценной или тем более секретной информации. А значит и никакой ответственности за это не существует. Это же не фото дислокации военной техники.

«Поверьте, что ваша метка какого-то стратегического значения для любой армии не несет. То, что касается секретных объектов, то поверьте, они все спрятаны, меняют дислокацию. У них свои методы», — рассказывает Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности.

Расчет мошенников понятен — тут как раз каникулы подоспели. Школьники, как правило, большую часть дня предоставлены сами себе. Поэтому эксперты советуют побольше общаться с детьми, выстраивая взаимное доверие. Но это не всегда просто. Куда проще — запомнить нехитрые правила: не переходить по ссылкам от незнакомцев, меньше персональных данных и личной информации в интернете, а еще не стоит верить обещаниям легких денег — это тоже обман.