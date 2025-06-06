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Валерия Гранкина
Валерия Гранкина 772

Пиксели под подошвой: звезды на ковровой дорожке премии ИРИ

Несмотря на сдержанный Coctail дресс-код, светский раут пестрил красками, а собравшаяся плеяда напоминала покалывающие брызги игристого в ледяном бокале!

Журналисты стояли на IV Национальной премии интернет-контента «сложа ручки», потому что долгожданные гости совершили страшную рокировку, после которой прославились «неуловимыми». Даже SHAMAN и Мизулина смело вступили на пиксельную дорожку и не менее умело успели раствориться, оставив всех в неведении.

«Да как они успели… Магия… Застряли в пикселях…» — только и слышалось среди камер и микрофонов.

Жаркое лето, холодное игристое и игры селебрити — искорки раута на Мосфильмовской! А все ненужное явно не прошло через жесткие пиксели! Так что звезды, у которых под подошвой оказались кислотно-ослепляющие ячейки экрана — герои, на которых смело можно смотреть!

Что сделал с ногами Павел Островский, о чем ломает голову Алена Жигалова, какой вид у Милоша Биковича, за что волнуется Роман Каграманов — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru!

Пиксели под подошвой: звезды на ковровой дорожке премии ИРИ

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Блин, дать или не дать. Вопрос о выборе, с кем из СМИ поговорить крайне озадачил Алену Жигалову! Не осуждаем, она просто на один вечер оказалась в тапочках гостей своей программы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Никакой звездной болезни, только открытое сердце! У Милоша Биковича вид максимально оправдывает сказанное — он гордо устоял на пикселе традиционных ценностей!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Всех с ног на повал — только юмор, никаких махинаций! Священник Павел Островский поражает своим талантом шутить и стрелять правдой в умы одновременно!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У Федора Викторовича и правда добрый нрав. На не высокопарные вопросы о жизни отвечал спокойно, честно и с уважением!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Вадим Бакунев наконец обрел официальное одобрение на свой бело-черный стиль. Все органично, правда, дорожка оказалась непредсказуемо — пиксельной! Ну бывает! Простит?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ну классные! Сергей Жуков со старшей дочерью Никой очень улыбчиво прошлись по пикселям! Мы узнали, что дочь — это правая рука, а милые отношения — это сила правильной субординации!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Вадима Верника поздравить собрался весь зал. И есть за что — премию за вклад в умы молодежи невозможно не отметить вниманием и теплыми словами!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Позвони мне, позвони! Пранкеры Вован и Лексус, пожалуй, одни из немногих, кто представляет весьма неглупую и думающую часть «шутящего» населения!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Звезда сериала «Ландыши», Ника Здорик, за чистый интернет-контент! В отличие от Катюхи из сериала, она думает, что за информацией следить нужно, как за платьем, прической и манерами!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Такая волнительная улыбка! Понимаем, ведь могут и «запиксилить» запросто. Поэтому, чтобы пиксель не съел, Роман Каграманов внедрил в стиль немного «родственных» деталей!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака