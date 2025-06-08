Легендарные ягодки: звезды на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ

Нехватка витаминов? Выписываем пристальный просмотр на шествие ягод отечественного шоу-бизнеса по роскошным коврам национальной телевизионной Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА! Вот Хабиб под влиянием сочных коллег решил сорвать маску — настоящее воплощение ягодной революции: поет про малинки, а перед камерами предстал с огромной корзиной спелой черешни!

Каждое выступление — взрыв соков гениальности и талантов русских селебрити! Глядя на их появления на сцене, понимаешь, что невозможно выбрать одного любимого артиста — в душе рождается настоящий летний коктейль чувств, куда попали и недоспевшие, и очень зрелые, и самые разные плоды творческой половины русских звезд! Стало настоящим удовольствием распивать соки нашей музыки, когда состав перестал содержать иностранные примеси и негативные добавки! Не только вкусно, но и полезно!

Что готов съесть SHAMAN, почему Моту не сладка победа, к кому в тарелку готова запрыгнуть Ольга Серябкина, какая на самом деле авария произошла у группы «Дискотека авария», что Оксана Самойлова сделала с образом Джигана, — и много другое в фоторепортаже 5.tv.ru.