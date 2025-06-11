Одна, но пламенная страсть: звезды на красной дорожке ТЭФИ-2025

Главный фонтан Большого театра слегка подпитал свежестью веры волнующихся номинантов, а второй день церемонии завершился изысканным приемом в отеле с видом на Красную площадь!

Не остается сомнений, что Церемония ТЭФИ-2025 заставила потеть даже те ладошки, которые держали знаменитую золотую статуэтку не раз. Даже Гарик Харламов, не верил, что третий год подряд их «Comedy» смогут удерживать статус победителя! Впрочем, «Орфей» поиграл на струнах души каждого! А Николая Баскова, первые получившего телевизионную награду, заставил делать поклоны!

«Статуэтки — снег! Самое крутое то, что я могу реально рассмешить зрителя!» — держа ТЭФИ в руках рассуждал Харламов.

Вместо запятой в категории «Развлекательное вещание, сериалы» разлился роковой ручеек. Теперь это два разных течения, награждаемые в разных дни! Но раут от этой новости стал еще ярче, а реки игристого усилили свои потоки, чтобы только радовать талантливых гостей! Ну а мы пока не свыклись и по-старинке видим во всех причастных одну, но очень пламенную страсть!

Почему утро Анны Хилькевич не «доброе», для чего Владимир Маркони оставил супругу Ксению, почему «Дава» больше не достоин Давида Манукяна, кого всю жизнь добивался Павел Деревянко и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru!