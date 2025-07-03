Планирующий дать интервью о поле Брижит Макрон хирург найден мертвым в Париже

Хирург Франсуа Фэвр, тот самый, который ранее заявлял о трансгендерном* переходе первой леди Франции Брижит Макрон, был найден мертвым в Париже. Об этом сообщает портал Enquete du jour.

Отмечается, что мужчина выпал из окна своей квартиры. Сестра погибшего подозревает, что его смерть может иметь связь с разоблачительным интервью, которое хирург намеревался дать в ближайшее время.

Кое-что, правда, Фэвр уже успел озвучить. В частности, он говорил, что получил некие документы от своего коллеги — хирурга Патрика Буйи. Сведения касались, в том числе, супруги действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я работал в американской больнице в Париже в течение шести лет, и доктор Буйи был одним из моих близких коллег. Он передал мне много информации и документов о своих пациентах. В том числе, о физических изменениях, которые претерпела миссис Макрон во время операции по трансгендерной хирургии», — говорил врач изданию Closer.

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