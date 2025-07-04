Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Нальчика

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 151 0

По предварительным данным, сотрудник ДПС получил тяжелые ранения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, произошла перестрелка. Очевидцы сообщают о конфликте, в результате которого, по предварительным данным, мог пострадать сотрудник правоохранительных органов, передает Telegram-канал «112».

На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, неизвестные на сотрудника ДПС напали с ножом. Мужчина получил тяжелые ранения, в настоящее время врачи борются за его жизнь.

Также сообщается, что, предварительно, один из нападавших был убит ответным огнем, второй скрылся с места преступления. Однако его удалось полицейским оперативно найти и задержать.

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Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Нальчика

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