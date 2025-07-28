Мошенники начали красть профили с редкими именами в Telegram

Редкими именами пользователей Telegram заинтересовались мошенники. Короткие или красивые никнеймы могут стоить сотни тысяч долларов.

Аферисты крадут такие аккаунты для самых разных целей. Редкое имя могут дорого перепродать — например, крупным брендам, или вернуть собственнику за крупное вознаграждение.

Также их используют для рассылок вредоносных вирусов. Подписчики, которые не знают, что аккаунтом завладели мошенники, рискуют потерять личные данные и реквизиты банковской карты.

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