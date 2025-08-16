«Вообще-то не стыдно!»: звезды на картонной дорожке докфильма «Черкизон»

Грех было стелить красный ковер и угощать креветками… От чебуреков и «картоночки» на звездных улыбках проблеснула искренность!

Все-таки запах жареных пирожков может задеть за живое! Ох, сколько же медийных душ было излито про их тайные модные покупочки на рынке…

Кстати, да, и какая премьера без богемы?

«Ой, у Louis Vuitton точно такие же сумочки видела…» — глядя на баулы в клеточку, обсудила парочка дам.

Премьера фильма «Черкизон. Ад и рай новой России» собрал в летнем кинотеатре на ВДНХ тех, кто 16 лет ждал правду, почему же был закрыт самый крупный рынок в Европе. И, конечно, всех тех, кто в погоне за эксклюзивами и Тельманом!

Кому пригрозила Алена Жигалова, что делал Тимур Родригез с возлюбленной прямо в кинотеатре, в чем призналась Елена Николаева, кто ездил в гости к держателю рынка, почему актриса Саша Кисилева не ест пирожки — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.