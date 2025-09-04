Спустя 45 лет: селебрити на красной дорожке сериала «Москва слезам не верит»

Светский раут оказался настоящим столпотворением, а премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» заставила «интеллигенцию» постоять в очереди перед красной «дорогой»… Почему? Легендарное кино не каждый же день возвращается!

Настал тот момент, когда звезд застали с теплой расплывающейся улыбкой и закатившимися глазами, ведь они вспоминали свое студенчество, первую любовь и дружбу, заработки в юности и Москву. Она для каждого — отдельный мир!

«Общага, один кусок мяса на шестерых. Да, мы выживали, но было так круто…», — делятся знаменитости.

Кто разлучил пару Янковского и Пожарской, почему Михаил Врубель был недоволен женой на вечере, как Владимир Канухин переживет смерть близкого друга и травму ноги, кто такая Мария Камова, почему Марина Александрова рыдала сорок минут со словами: «Такого еще не было!» — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.