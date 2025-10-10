А сердце с кем? Звезды на красной дорожке сериала «Хроники русской революции»

На светский ковер в этот вечер наступили не просто крошки шоу-бизнеса, а великие умы и реальная интеллигенция!

Что-что, а любовь к игристому точно во все времена сближала даже тех, чьи взгляды никогда не посмотрят в одном направлении. Когда-то революционеры пили шампанское быстро и дерзко, а «их высочество» желали эстетично потягивать его в компании сударей и сударынь.

Так и на премьере сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» в кинотеатре с символичным названием «Октябрь» 9 октября соединились те, кто готов испепелить красный ковер огнем мыслей и страстной любви к Отечеству! И те, кто очень хочет грациозно пройтись по нему перед папарацци.

Было жарко! Особенно, когда женщины по ковровой дороге ходили и в длинных грубых сапогах, и в маленьких каблучках — сразу можно было представить, кто есть кто! Да, это был тот самый день, когда раут на Арбатской удался, ведь, кажется, наши родные селебрити засверкали новыми красками ума!

О чем хотела договориться Лаура Джугелия, с кем гордо появился Дмитрий Дибров, что совершила Сабина Ахмедова, почему Маруся Фомина без кофты, когда сестра Никиты Ефремова видела в нем Николая второго и многое другое — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.