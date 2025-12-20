Гештальт с новогодним настроением был закрыт, когда глаза увидели приготовление праздничных блюд прямо от любимых актеров под песни первого сезона!

Заставить человека тоскливо плакать и прыгать от радости — можно! По крайней мере именно так все и было в Национальном центре «Россия» на концерте в честь выхода продолжения мелодрамы «Ландыши»! Зрители вне экрана могли понаблюдать за реальными взаимоотношениями актеров сериала и провести с ними целый вечер. Глаза блестели и без игристого!

«Мам, смотри, Катюха взяла за руку Леху… Они обнялись! То есть по-настоящему друг друга любят?»

А еще говорят, что синий — цвет подавлениия чувств. Не помогло! Гости затопили своими эмоциями все синие ковры и стены… Вот вам и потанцевали под саундтреки из «Ландышей»!

Почему фото Ники Здорик есть в телефоне у каждого парня на СВО, для чего Сергей Городничий объявил молчание, кому заглядывает в глаза Владимир Канухин, и кто из съемочной команды «Ландышей» поставляет инсайдерскую информацию про всех — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.