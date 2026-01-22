«Разводимся проработанными!»: звезды на красной дорожке комедии «Комментируй это»

Ох и по скользкому же ковру сегодня прошлись наши знаменитости! Еще задолго до прибытия первых гостей премьера фильма «Комментируй это» пустила волнительные вибрации по стенам родного «Октября». Когда журналисты обменялись подготовленными вопросиками для любимых селеб, то стало понятно — будет либо жарко, либо мокро. Третьего не дано…

Поговорить по-честному «о любви» на чистоту и без красивых фраз может только сильный, а заставить плакать тех, кто спросил о ней, — сильнейший. Вот поэтому не смейте больше шутки шутить над слабостью Сергея Бурунова. Вообще-то мы с ним вместе сделали этот вечер очень и очень мокрым!

О чем молчит семья Александра Петрова, почему Сергей Бурунов не стесняется прессу, как Юлии Хлыниной удается понимать мужчин, что задумал звезда сериала «Фишер» — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.