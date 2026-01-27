Памяти Никиты Симоняна: звезды на красной дорожке фильма «Золотой дубль»

Егор Бероев в роли горячего армянина — знаменитости спорта Симоняна спровоцировал много обсуждений на тему их сходств. Но, на зависть участникам разговора, продюсеры раскрыли, что Никита Павлович, несмотря на возраст, был почти на всех съемочных днях премьерного фильма «Золотой дубль» и лично наполнял артиста Бероева своим нутром.

Гости раута не отвлекались на яркость светских лестниц и дорог. Вечер в честь души и сердца «красно-белых» игроков футбола был пронизан глубочайшим «спасибо» одному человеку — тому, кто 99 лет играл на поле жизни и сделал победителями всех, кто шел рядом! Ну что же, в добрый путь, Никита Павлович, теперь вся страна сможет любить футбол Вашими глазами!

Как воспитание помогает Ксении Алферовой с ролями, почему Егор Бероев притянул к себе много маленьких армянок, из-за чего Карен Арутюнов не ощущает жестокости на красных дорожках — и многое другое подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru!