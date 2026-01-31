Птицеловы: селебрити на красной дорожке премии «Золотой орел»

Раз в год беркуты похищают здание «Мосфильма», а звезды устраивают настоящую охоту на них!

Вечер, полный энергии успеха или же пути к нему — никак не может сопровождаться пузырьками игристого и бутербродами. Раут, подобный «Оскару» действует на всех причастных словно знаменитый Ozempic! Людям просто не до еды, они на охоте…

Хищные птички вылетали одна за одной, застывая прямо в руке у лучших на XXIV церемонии вручения национальной премии «Золотой орел». Да, этот праздник доказал, что наши знаменитости не хилы от слова совсем! Разве целая пойманная «птицефабрика» тому не пример?

Почему Тина Стоилкович устроила свадьбу на красной дорожке, что не замечают в Екатерине Климовой, зачем Юлия Пересильд пригрела на груди змею, что умерло в Сергее Безрукове, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.