Не святой Валентин: звезды на красной дорожке концерта МУЗ-ТВ в Кремле

Праздник ушел, а повод остался. Так можно охарактеризовать настроение артистов в День всех влюбленных.

День всех влюбленных традиционно собрал первую линейку звезд на концерте МУЗ-ТВ в Кремле, но в воздухе четко ощущалось, что святой Валентин тихо прощается со всеми.

Традиционные сердечки и оформление в розовых цветах, а на дорожке большая часть гостей в черном. Нет уж тех ярких нарядов с перьями и блестками, как и желания сверкать. Да… Любовь требует тишины!

С кем появился на празднике «танцующий грустный дэнс» Джиган, почему не хочет замуж Катя Лель, на чем худеет Анна Семенович, какой язык любви у Кэти Топурия. Подробнее в фотогалерее 5-tv.ru.