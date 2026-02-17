Секс, спорт и дамы: звезды на красной дорожке фильма «Дополнительное время»

Ой, бывает же такое, что на десять девчонок по статистике девять ребят? Мы вот окончательно забыли о данной беде после визита на премьеру спортивного байопика «Дополнительное время» — и вам того же советуем! И кое что уяснили: парень из мира спорта, да еще и во фраке — всегда будет самым желанным стереотипом среди женщин!

Сложно устоять перед собственными гормонами, когда красивые тела, добрые глаза и приятный голос один за другим появляются перед тобой — то в хоккейной форме, то в солидном пиджаке, распираемом мышцами, то в легком платье, еле скрывающим части тела. Да, вам не показалось — речь не только о мужчинах, ведь там, где трофей, там и охотник. Ах, все же маленькая поправка: добрые глаза лишь у мужчин, у самок — хищные!

Кому Роман Курцын закрыл глаза, кто помял новый костюм молодому хоккеисту, почему Олег Тактаров в свои 58-м еще на разрыв, с кем вступил в соревнование актер Дмитрий Певцов, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.