  1. Пятый канал
|
Валерия Гранкина
Валерия Гранкина 16

Плавленные селебочки: звезды на розовой дорожке XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ

Горячий летний вечер отпарил измятые чувства между звездами и журналистами. А ковровый путь в девчачьем цвете проверял на выносливость — блестки, тени и пот слились в единый ручей.

Это же надо, как очаровали отечественные звездочки любопытных русских журналистов, что те не захотели прикалываться над конфузами друг друга. На XV премии телеканала РУ. ТВ вспышки били в глаза, платья цеплялись за каблуки, а визажисты с пудрой не успевали спасать ситуацию. Но с милыми и рай в духоте?

А еще! Флер любви прогрел даже самую недосягаемую Алсу, она всю ночь пекла журналистам татарский чак-чак… Ну и холодные сердца Чумакова и Ковальчук неплохо так томились на медленном огне страсти! Что происходит… Ну все, ожидаем аномалию…

На кого зол Киркоров, кто душил Анну Асти перед премией, как певица Марго экономит на украшениях, почему Серябкина летом в шубе — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС

Плавленные селебочки: звезды на розовой дорожке XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ

1/10

Оказывается, Алсу искренне считала журналистов не злыми, а голодными. Певица скрывалась от СМИ, поскольку считает, что с пустыми руками в дом входить не принято, а времени, чтобы напечь татарских сладостей, нужно много! И вот сегодня мы, жуя самолепный чак-чак от Алсу, спрашивали, на какой температуре надо его выпекать…

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

2/10

Оля Серябкина красиво укрыла всех, кто ей завидует, роскошным подолом. Певица призналась, что она в образе Екатерины Второй, планирует собирать Лужники и, как истинной русской женщине, ей не жарко летом! Вот такая вот императрица…

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

3/10

Чудо и Юдо ну просто чума какие были милые! Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук сегодня отдали дань природе Алтая. Он — с клыками на шее, она — в шаманском платье… Обычно пару просто не разговорить, но сегодня была магия.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

4/10

Девочки, учим экономику с певицей Марго. Если нужно без особых потерь приберечь денежку на что-то крупное — объявляем бойкот бриллиантам. Они больше не лучшие друзья нам, девушки! Ведь их можно наклеить и отклеить, а фит с Киркоровым стоит немалых денег!

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

5/10

Наша дорогая Анечка Седокова продолжает играть в гляделки с журналистами. Видимо, поджидает горячую новость о ее личной жизни, но всем уже как-то не до этого. Интересно, сколько часов в зале тратит Седокова на такое красивое сидение…

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

6/10

Роман Архипов просто выбросил туза перед всеми журналистами. Доченька-ангел так мило играла с микрофонами, закрывая их пальчиком, что ни белых, ни желтых заголовков не ждите! Дети — чудо!

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

7/10

Задушил Аньку в проходе косичками… Так Киркоров от ревности поступил с нашей задушевной Асти. Но Аня, как истинная царица, не растерялась и ушла под руку с Димой Биланом… Ну и история…

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

8/10

Наша Яночка Рудковская сегодня незаслуженно канула в тень. Не успели ни обо всем расспросить, ни разглядеть наряд…

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

9/10

Помните, как девчонка-блогер со всеми дурачилась и говорила, что навсегда останется ребенком? Валентину Карнавал теперь узнать только по фамилии, но не по глазам. Ах, мужчины, а говорите еще, что это мы жестокие…

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

10/10

Легенда во всех смыслах Филипп Бедросович сегодня слегка зол. Говорит, что Певцов — гниль. Вот так неожиданная концовка вечера! Король нас на пороховой бочке держит.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака