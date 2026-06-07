  1. Пятый канал
|
Валерия Гранкина
Валерия Гранкина 93

Пар из макушек и детектор лжи: звезды на фиолетовой дорожке Премии МУЗ-ТВ

Солнцепек стал настоящей проверкой на вшивость светских крох: кто скрывал глаза очками, а кто вставал в тень, чтобы честно поговорить…

Да, дела! Мы и подумать не могли, что погодка в этот день устроит настоящую ревизию среди душ наших любимейших звездочек. Так, нашлись и те, чьи сердца пора принудительно сдавать в химчистку, а были и те, кто очень порадовал своей чистотой.

Лариса Долина, вот, не снимая черных очков сказала нашему журналисту:

«Глаза никогда не врут. По ним все видно…»

Был ли это намек, что она не хочет показывать свои — мало понятно, но суть мы уловили. А солнце в этом очень помогло.

И на Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение не было никакой возможности скрыть свое нутро — жесты и глаза оказались предателями собственного нутра. И нам было понятно, почему Туриченко был готов к долгому разговору в тенечке, а Петр и Агата Дранга сильно спешили из-за жары…

С кем встречается Лепс, почему Лариса Долина Добрая, будет ли муж Дины Авериной на родах, как Asti и Севиль начали копировать друг друга — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.

Пар из макушек и детектор лжи: звезды на фиолетовой дорожке Премии МУЗ-ТВ

1/9

Навсегда номер один! Дима Билан все же оставляет желание желать себя в тихих сердцах одиноких фанаток… Почему все же? А, вот, он недавно и признался журналистами в том, чтобы его не искали среди холостых. Мол, любим он и любит… Прощать ли за такое самого завидного холостяка? Понять ли?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

2/9

Господи! Добрейшая, лучшая и любимейшая женщина планеты Земля! Лолита! И года ей к лицу, и роза на погоне, и не пить, и пить… Как можно быть такой богиней, даже в спущенных джинсах и сером пиджаке, а? Объяснит кто-то?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

3/9

Внимание! Следующее фото вас удивит! Миловидная Анечка Asti, которую с недавних пор стали путать с Севиль — выбрала межгалактический цвет платья! Да и фасон тоже откуда-то из космоса… Казалось бы, тут она точно будет той Asti, которую сплагиатить никто не в силах…

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

4/9

А певица Севиль подключилась к тем же антеннам и тоже выбрала космический цвет и фасон для наряда! Вот такие вот сестрички кармические эти Севиль и Asti, хоть и не общаются…

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

5/9

За порцию неожиданных новостей отвечала сегодня гимнастка Дина Аверина. Она созналась, что в конце лета уже станет матерью, а ее супруг Дмитрий Соловьев будет принимать участие в родах. Пум пум пум!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

6/9

Вадим Самойлов наше все! Мужчина широкого кругозора, плеча, ума и шага. Обратите внимание, что певец всегда встает в позу буквы «Л»… Чтобы это не значило, такой мужик всегда надежен!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

7/9

Наша? Наша! Страшно, тут что-то писать. Ларисочка, вот именно не Лариса, а Ларисонька Долина сейчас как цветочек с каждым днем все добреет и добреет! Во что же это выльется. Или все же просто жестокий урок усвоен?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

8/9

Полина Гагарина в цвете страсти и бурных ночей весь вечер размахивала парящими платьями — пускала в глаза чернила каракатицы… А на деле то Полина проворачивала великую схему побега от вопросов! Или воздух разгоняла, как сейчас модно!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

9/9

Чувствуете пустоту и одиночество от этого кадра? Григорий Лепс признался, что носит их в сердце. Нет ни Авроры, ни даже бывшей супруги Анечки! Свободен он, как заявил сам певец!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака