Машину отбросило в сторону: подробности теракта в Балашихе

Трагедия в подмосковной Балашихе. Рано утром в одном из спальных районов там взорвался автомобиль. Очевидцы успели вытащить водителя из горящей машины, но позднее он скончался. Сейчас полиция и спецслужбы ищут исполнителей и организаторов преступления. Что известно к этой минуте — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Взрыв огромной волной прокатился по всему микрорайону Авиаторов подмосковной Балашихи примерно в 05:30 утра. Пострадавшую машину эвакуируют с места происшествия, а это говорит о том, что предварительные следственные действия на месте происшествия окончены. По периметру выставлено оцепление. Следователи пытаются по крупицам восстановить хронологию происшествия.

Известно, что водитель сел в свою машину во дворе дома и завел двигатель. Спустя несколько секунд, когда иномарка начала движение, произошла детонация. Сила взрыва оказалась колоссальной — мгновенно загоревшийся автомобиль отбросило в сторону, он протаранил припаркованные машины.

Очевидцы бросились спасать водителя: вытащили его из горящего салона.

«Я остановился, резко выбежал, огнетушитель достал, побежал. Водитель дверь побрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал что-то и оттащил от машины метров на десять», — рассказал очевидец Гусейн Алипачев.

Первыми пытались оказать первую помощь соседи, но пострадавший скончался от полученных травм до приезда медиков.

«Я выглянула в окно и увидела, что горит машина. Взрыв был настолько сильный. Я услышала, что кто-то плачет очень сильно и громко, но я поняла, что, скорее всего, это супруга», — поделилась очевидица Полина Луканюк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По одной из версий, взрыв был произведен дистанционно. Сейчас в Москве и по всему Подмосковью объявлен план «Перехват», чтобы поймать и обезвредить предполагаемого подрывника.

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