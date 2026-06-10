В России выявили уклонение от уплаты налогов на 500 млн компанией «Экологистика»

ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и ФНС выявили уклонение от уплаты налогов на 500 миллионов рублей главой компании «Экологистика». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России и в СК.

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