В России выявили уклонение от уплаты налогов на 500 млн компанией «Экологистика»
Компания-монополист в области обращения с отходами умышленно искажала отчетность.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и ФНС выявили уклонение от уплаты налогов на 500 миллионов рублей главой компании «Экологистика». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России и в СК.
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