В Москве задержали двоих несовершеннолетних по делу о минировании автомобиля

Двух подростков задержали после взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, они действовали по указанию кураторов и были задержаны на месте.

Инцидент произошел на улице Введенского. Взрыв прогремел возле автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Пострадавших в результате происшествия нет.

Также в СК сообщили, что следователи совместно с ФСБ установили причастность к случившемуся двух несовершеннолетних. По версии ведомства, девушка по заданию кураторов забрала взрывное устройство из тайника, после чего передала его подростку. Он, как считают следователи, установил устройство на указанный автомобиль.

Кроме того, по данным СК, на машину был закреплен GPS-трекер. Он мог использоваться для отслеживания передвижений автомобиля.

В ведомстве отметили, что попытку убийства сотрудника столичного научно-производственного предприятия получилось предотвратить благодаря совместной работе оперативников

Теперь задержанных проверяют на возможную причастность к другим похожим преступлениям. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могли координировать действия подростков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в Москве.

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