Слезы очищают нашу душу! Вот и кинотеатр «Октябрь» на один воскресный вечер стал храмом и чистилищем, где зрители ревом под песню «Пусть мама услышит» решили освободиться от скопившихся проблем.

То ли они плакали от того, что любимый мультик «Приключения мамонтенка» снова на экране. То ли от того, что их дети до сих пор не знали ни о каком мамонтенке. То ли от того, что в глаз стрельнули искры от наряда Филиппа Киркорова.

Правда ли, что Войтинскому второй раз удалось собрать зверей, почему Пелагея хочет родить шестерых, сколько зарабатывает дочь Киркорова и многое другое — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

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