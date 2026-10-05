Обвиняемого в убийстве трех женщин в Нижнем Новгороде задержали сотрудники ГАИ

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции задержали обвиняемого в убийстве трех женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские остановили грузовик для проверки. В его кузове находились чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель пояснил, что багаж принадлежит пассажиру. Мужчина занервничал и попытался убежать, однако его задержали. При осмотре вещей правоохранители обнаружили останки людей.

По данным МВД, задержанный признался в убийстве трех женщин. Среди погибших — его сожительница, тело которой он спрятал в подвале частного дома, а также две ее родственницы. Их тела мужчина расчленил и пытался вывезти по частям.

По версии следствия, в поселке Неклюдово мужчина во время конфликта с сожительницей несколько раз ударил ее монтировкой по голове. Женщина скончалась от полученных травм.

После этого мужчина приехал в Нижний Новгород к матери и дочери погибшей и рассказал им о случившемся. Когда женщины собирались обратиться в полицию, он нанес им многочисленные удары монтировкой. Обе скончались.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тела и расфасовал останки по полиэтиленовым пакетам. Затем он арендовал «Газель» и намеревался вывезти останки в лес. Фигуранту предъявили обвинения по статьям об убийстве и дезертирстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее 19-летней дочери Дарьи частично признал вину. Следователи провели проверку его показаний в квартире на Жулебинском бульваре и в гараже в Новой Москве. Мужчина подтвердил ранее сообщенные следствию сведения. Тело 53-летней Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на юго-востоке Москвы. Позднее в гараже нашли тело ее дочери. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего Теймураза Г.

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