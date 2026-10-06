Гендиректору парка «Патриот» грозит арест на два месяца по делу о взятке

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 73 0

Игоря Васильева задержали в Москве по подозрению в получении взятки.

За что задержали гендиректора парка «Патриот»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Васильева задержали в Москве по подозрению в получении взятки. В материалах уголовного дела фигурирует сумма в 80 млн рублей. Вопрос о мере пресечения руководителю парка рассмотрят 6 октября.

Главное военное следственное управление СК намерено ходатайствовать перед 235-м гарнизонным военным судом об аресте генерального директора ФГАУ «Центральный парк „Патриот“» Минобороны Игоря Васильева на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России заявили, что тесно взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают максимальное содействие расследованию уголовного дела в отношении Васильева.

До назначения в парк «Патриот» он работал аудитором Счетной палаты, возглавлял Росреестр и Кировскую область, а также занимал должность заместителя руководителя Росстата.

Ранее были арестованы двое заместителей Васильева. Оба оказались под стражей 2 октября: один по делу о взятке, второй — по делу о мошенничестве.

В материалах в отношении них речь шла о получении от предпринимателей около 100 млн рублей. По версии следствия, за эти деньги коммерсанты могли выигрывать контракты и закрывать их только на бумаге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

1:50
Умер автор мирового бестселлера «Каин и Авель» Джеффри Арчер
1:38
Зрителям начали возвращать деньги за отмененные концерты Канье Уэста
1:22
«Это фашизм, это нацизм»: российского волонтера осудили на семь лет в Латвии
1:05
Путин поддержал создание российской нейросети для образования
0:51
Гендиректору парка «Патриот» грозит арест на два месяца по делу о взятке
0:32
Потеют ладошки: Кологривый рассказал, как чувствует себя перед выходом на сцену

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Угрозы, оружие и электрошокеры: шестерых мужчин спасли из рабства в Подмосковье
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым