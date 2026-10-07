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София Головизнина
София Головизнина Журналист 23

«Зализали раны и по коням»: звезды на красной дорожке второй части байопика «Руки Вверх!»

История Потехина и Жукова дала понять, что время — не обезболивающее, но трещинам затянуться дает.

Кино о 90-х и 00-х — стремительно застревает в сердце, даже уже у самого необузданного зуммера. А все потому, что это поистине культурный код! И даже, если Сережа Жуков у кого-то вызывает ассоциации с чем угодно, но не музыкой, то все равно его история учит нас любить… или же любви!

Жуков выбрал не ненавидеть ушедшего из группы Лешу Потехина, а поделиться с ним частью своей славы. Он выбрал любить другую женщину во имя детей и будущего. Выбрал не ненавидеть свой вес. Да, и светский раут в честь выхода фильма «Руки Вверх! 2» был окутан этой большой любовью.

Сотни зрителей собрались, чтобы узнать секреты успеха легенды, а они уже витали в воздухе и выдавали себя с первой улыбки виновника вечера — любовь, семья, вера, щедрость.

Почему у Алексея Потехина так много детей, кто мать будущего ребенка звезды байопика «Руки Вверх!» Влада Прохорова, что устроил Navai на красной дорожке и много другое, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru

«Зализали раны и по коням»: звезды на красной дорожке второй части байопика «Руки Вверх!»

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Алексей Потехин со своей семьей купались в лучах славы. Супруга Елена еще раз доказала, что без мудрой женщины — горе семье. Что Сережа Жуков, что Потехин без своих муз ходили бы «голышом» по Тольятти и вспоминали вкусные нулевые. А они вот где — на ковровой дорожке, да еще и с семьями!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Елена Потехина заслуживает отдельный луч любви в свою сторону. Жена экс-солиста «Руки вверх» призналась, что дети в их семье — вопрос все еще открытый. У пары целых восемь лет не получалась беременность, поэтому сейчас они буквально остановиться не могут и планируют еще четвертого! И где тут «нищета», о которой все пишут статьи про Потехина…

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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А вот главный герой байопиков «Руки Вверх!» Влад Прохоров удивил, так на славу! Актер вышел в свет с возлюбленной на сносях. Всех сплетников света при этом порадовало не скорейшее появление малыша, а возраст беременной. Наталье Гнеушевой 49 лет, а, вот, Владу нет и 30-ти! Ну, счастья молодым, ведь любви все возрасты…

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Если выражаться модным сленгом, то репер Navai решил навалить кринжа прямо на этом роскошном красном ковре. Артист в компании друзей прошелся, потрясываясь и смеясь. Интервью ребята полноценно не дали, непонятно, что натворили… И как только Настя Миронова терпела такое «детство в штанах»…

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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А Матвея Лыкова мы узнаем уже, как полноправную звезду! Вот, как быстро у нас можно стать легендой. И без «пап и кредитов» любят и кричат: «Лучший!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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