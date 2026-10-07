«Зализали раны и по коням»: звезды на красной дорожке второй части байопика «Руки Вверх!»

История Потехина и Жукова дала понять, что время — не обезболивающее, но трещинам затянуться дает.

Кино о 90-х и 00-х — стремительно застревает в сердце, даже уже у самого необузданного зуммера. А все потому, что это поистине культурный код! И даже, если Сережа Жуков у кого-то вызывает ассоциации с чем угодно, но не музыкой, то все равно его история учит нас любить… или же любви!

Жуков выбрал не ненавидеть ушедшего из группы Лешу Потехина, а поделиться с ним частью своей славы. Он выбрал любить другую женщину во имя детей и будущего. Выбрал не ненавидеть свой вес. Да, и светский раут в честь выхода фильма «Руки Вверх! 2» был окутан этой большой любовью.

Сотни зрителей собрались, чтобы узнать секреты успеха легенды, а они уже витали в воздухе и выдавали себя с первой улыбки виновника вечера — любовь, семья, вера, щедрость.

Почему у Алексея Потехина так много детей, кто мать будущего ребенка звезды байопика «Руки Вверх!» Влада Прохорова, что устроил Navai на красной дорожке и много другое, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru