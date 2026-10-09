Тарабрин: вещество с Украины могло привести к смертям в двух странах

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил о случаях гибели людей в Великобритании и Канаде, которые, предположительно, связаны с отравлением химическим веществом, поставленным с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на 113-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, Тарабрин уточнил, что пострадавшие покупали это вещество через интернет-ресурсы. По его словам, оно распространялось под видом пищевого консерванта.

Дипломат также сообщил, что родственники погибших добиваются восстановления справедливости. Имена жертв в Великобритании и Канаде он называть не стал, объяснив это уважением к чувствам их семей.

Тарабрин считает, что подобные случаи, если они подпадают под мандат ОЗХО, должны подробно обсуждаться в рамках работы организации наряду с другими фактами отравлений в разных странах.

Ранее российский постпред заявлял, что западные страны игнорируют данные о применении ВСУ токсичных химикатов.

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