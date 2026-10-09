Тарабрин: вещество с Украины могло привести к смертям в двух странах

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 35 0

О зафиксированных летальных исходах в Великобритании и Канаде сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО.

Вещество с Украины продавали как пищевой консервант

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил о случаях гибели людей в Великобритании и Канаде, которые, предположительно, связаны с отравлением химическим веществом, поставленным с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на 113-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, Тарабрин уточнил, что пострадавшие покупали это вещество через интернет-ресурсы. По его словам, оно распространялось под видом пищевого консерванта.

Дипломат также сообщил, что родственники погибших добиваются восстановления справедливости. Имена жертв в Великобритании и Канаде он называть не стал, объяснив это уважением к чувствам их семей.

Тарабрин считает, что подобные случаи, если они подпадают под мандат ОЗХО, должны подробно обсуждаться в рамках работы организации наряду с другими фактами отравлений в разных странах.

Ранее российский постпред заявлял, что западные страны игнорируют данные о применении ВСУ токсичных химикатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия готова принять украинских беженцев в случае тяжелой зимы. Об этом заявила президент страны Майя Санду на форуме по безопасности в Кишиневе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Хранители знаний и мудрецы: в чем жизненное предназначение рожденных в но...

Последние новости

7:30
Артиллеристы группировки «Запад» ударили по силам ВСУ из «Ураганов»
7:20
Выплаты за разрушенное жилье после ЧС упростят через МФЦ
7:08
Стала известна судьба двух девочек, спасенных из огня в Хабаровском крае
7:00
Хранители знаний и мудрецы: в чем жизненное предназначение рожденных в ноябре
6:49
«Болел, горел и наконец услышал»: Саграда о новом альбоме
6:39
Тарабрин: вещество с Украины могло привести к смертям в двух странах

Сейчас читают

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
«Хорошо сочетать»: какая зелень богата полезным железом
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым