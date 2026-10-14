Оплакивать будут недолго: слова Тупака Шакура о себе оказались пророческими

Спустя тридцать лет в США поставлена точка в деле об убийстве Тупака Шакура. Суд признал виновным 63-летнего Дуэйна Дэвиса, бывшего лидера уличных банд. Примечательно, что еще семь лет назад он сам рассказал об участии в инциденте: выпустил мемуары с подробным описанием той роковой ночи. Что известно о приговоре и почему дело тянулось так долго — расскажет корреспондент «Известий» Николай Мастеров

Почти ровно 30 лет назад на улицах Лас-Вегаса прозвучали выстрелы, оборвавшие жизнь легенды американского рэпа Тупака Шакура. И вот спустя три десятилетия в этом здании суда поставлена судебная точка в одном из самых громких убийств в истории американской музыки. Правосудие, которого семья музыканта ждала целое поколение.

Хотя прокуроры так и не смогли дать ответы на вопросы, кто был исполнителем и как он готовил покушение. В деле еще множество нестыковок. На которые тут же пытается давить адвокат. Судья как будто нервничает, пытается скрыться за экраном монитора. Ее выдает лишь движение рук.

«Проблема, которую я вижу очень отчетливо, — семья Тупака и прокуратура врут. Они сами затягивали дело, сами подтасовывали факты. Мемуары Дуэйна Дэвиса известны еще с 2017-го года, так почему никто ничего не предпринимал до 2023-го? А почему детектив, который занимался делом, отказался давать показания?» — сказал адвокат Дуэйна Дэвиса Майкл Санфт.

О том, что именно Дуэйн Дэвис виновен, решила коллегия присяжных еще три месяца назад. Сейчас весь вопрос был лишь в том, какой срок ему назначат. Семья Тупака требовала сурового наказания.

«Тупак не успел завести детей. Не увидел, как растут его племянники и племянницы. Он получил лишь пули. И я прошу назначить максимально возможный срок», — сказал сводный брат Тупака Морис Шакур.

И приговор действительно оказался суров — пожизненный срок с возможностью освобождения через 40 лет. Для 60-летнего Дэвиса это по сути смертный приговор.

— Я сижу в тюрьме уже 1111 дней!

— Вы отбывали наказание по другому делу!

— Нет, меня держали в тюрьме именно по этому делу. Это несправедливо!

— Я понимаю, что это ваше мнение.

— Мнение? Это истина!

— Я понимаю вашу версию. Но я не могу зачесть вам это в счет срока.

— Я буду подавать апелляцию, определенно.

В 1996-м Дуэйн Дэвис — лидер преступной группировки. Именно его племянник подрался с Тупаком в одном из баров Лос-Анджелеса за несколько дней до убийства. Впрочем, у самого популярного на тот момент рэпера было еще много врагов и завистников. Среди них называли еще одного одиозного исполнителя — Пи Дидди. Как раз в августе этого года в суде заслушали запись, на которой Дэвис рассказывает, что ожидал получить от Шона Комбса, который сам сейчас сидит в тюрьме, гонорар. А еще угрожал расправой одной из свидетельниц, если она произнесет его имя в суде.

«Телефонные разговоры, показания свидетелей, пусть косвенные, но все равно существенные, его собственные оговорки, все это не принимается судом как серьезные доказательства, и это позор! А ведь если все это правда, это полностью переворачивает картину преступления», — сказал юрист по уголовным делам Брэдфорд Коуэн.

И именно обвинения в адрес других знаменитостей сейчас будоражат американцев больше всего. А вот судьба малоизвестного криминального авторитета осталась практически без внимания. К зданию суда не пришел ни один из поклонников Тупака, которых в конце XX века были миллионы. На месте его убийства не осталось и следа от народного мемориала. И кажется, сбылись пророческие слова самого Тупака о том, что оплакивать его уход будут совсем не долго.

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