Школьница сбросила с шестого этажа полуторагодовалую девочку

Полиция проверяет причастность 10-летней девочки к гибели ребенка в Мумбаи

Полиция Мумбаи проверяет обстоятельства гибели 18-месячной девочки в районе Горегаон. Записи видеонаблюдения указывают на 10-летнюю соседку погибшей. Девочка подняла ребенка и сбросила его с шестого этажа в лестничный пролет. Об этом сообщила The Times of India.

Трагедия произошла вечером в среду в жилом комплексе. Малышка получила тяжелые травмы головы, после чего другие жильцы доставили ее к врачу. Вскоре медики констатировали смерть.

До изучения записей полиция рассматривала произошедшее как случай с предположительно ненасильственной причиной смерти. Правоохранители обратили внимание, что ограждение на шестом этаже было достаточно высоким, поэтому версия случайного падения вызвала вопросы.

Погибшая жила на шестом этаже вместе с родителями и четырьмя братьями. Незадолго до трагедии девочка играла в общем коридоре с бездомной кошкой. Мать попросила одного из сыновей найти сестру, однако ребенка в квартире не оказалось.

«После нескольких минут поисков брат заглянул в лестничный пролет и увидел кого-то лежащего на первом этаже. Одежда была такой же, как у его сестры. Тогда он поспешил сообщить матери», — рассказала тетя погибшей.

По данным полиции, после случившегося 10-летняя девочка вернулась домой и никому не рассказала о произошедшем.

Уголовное дело пока не возбуждено. Подозреваемую направили в Комитет по защите прав детей, где с ней проведут беседу и после этого примут решение о дальнейших действиях.

Правоохранители также выясняют, что предшествовало трагедии, и проверяют возможную причастность взрослых. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Согласно индийскому законодательству, дети младше семи лет не подлежат уголовному преследованию. Для детей от семи до 12 лет ответственность возможна, если суд установит, что ребенок осознавал последствия своих действий.

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