Запирает мать дома: возбуждено уголовное дело против сына пенсионерки

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Женщина призналась, что боится собственного ребенка.

Мужчина держит мать в страхе в Наро-Фоминске

Фото: ГСУ СК России по Московской области/mosobl.sledcom.ru

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В Подмосковье возбуждено дело против мужчины, который держит в страхе свою мать

Пожилая женщина из городского округа Наро-Фоминск пожаловалась на собственного сына, который систематически пытается выгнать ее из дома и держит в страхе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области.

По данным ведомства, пенсионерка неоднократно совершала попытку привлечь внимание правоохранительных органов на дебоши, которые устраивает мужчина. Однако обращения к сотрудникам полиции не дают никаких результатов.

Главное следственное управление по региону возбудило уголовное дело по статьям «уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений» и «самоуправство с угрозой применения насилия». А также, как приводится в сообщении, следователи начали устанавливать причины инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге был задержан 19-летний молодой человек, являющийся сыном женщины, тело которой было обнаружено с многочисленными ножевыми ранениями груди и спины. Инцидент произошел в квартире дома на улице Дмитрия Устинова, где и было найдено тело погибшей. Смерть женщины наступила на месте происшествия. В отношении задержанного сына было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранительные органы провели осмотр места преступления и назначили необходимые экспертизы. 

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