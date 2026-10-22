Вебкам-модель в Москве пригласила экс-возлюбленного в квартиру перед убийством — видео

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 34 0

Камеры зафиксировали, как Вадим ждал бывшую девушку у подъезда, а затем она сама пригласила его внутрь — где все и произошло.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказались записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде московского дома, где 21-летняя вебкам-модель зарезала своего бывшего возлюбленного. Об этом сообщает телеканал.

На кадрах видно, как мужчина по имени Вадим ожидает бывшую девушку у входной двери в подъезд. Через какое-то время к нему выходит Юлия и приглашает его в квартиру. Внутри жилища девушка нанесла парню смертельное ножевое ранение.

Ранее столичное ГСУ СК России проинформировало о задержании подозреваемой. Как сообщили в ведомстве, в квартире одного из домов на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. У погибшего выявили ножевое ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Источник 5-tv.ru уточнил, что 21-летняя девушка работает вебкам-моделью и вела роскошный образ жизни.

В ближайшее время ее доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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