Нанесли 69 ударов: мать и сын зарубили мужчину топором в Новосибирской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Конфликт начался с перепалки между мужчинами.

Мать и сын зарубили сожителя топором в Новосибирской области

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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В Новосибирской области мать и сын зарубили мужчину топором

Перед судом в Новосибирской области предстанут мать и сын, которые жестоко расправились с сожителем женщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел прошлой осенью. Конфликт начался с того, что возлюбленный женщины нелицеприятно высказался в адрес ее сына. На фоне этого 21-летний молодой человек и его 41-летняя мать вооружившись топором и молотком набросились на обидчика. В ходе драки они нанесли потерпевшему 69 ударов. Тот от полученных травм скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее в Дзержинске мужчина жестоко расправился с бывшей женой. Обвиняемый встретил экс-супругу на улице и нанес не менее 15 ударов ножом. Женщине не удалось оказать медицинскую помощь, она скончалась на месте.

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