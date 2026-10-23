«Создано нейросетью»: директор Долиной заявил, что она не рекламирует мошенников

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 20 0

Защита певицы подала в суд иск о защите чести и достоинства.

Представитель Долиной высказался о ситуации с мошенниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Директор Долиной: видео с рекламой магазина мошенников создано нейросетью

Концертный директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал 5-tv.ru ситуацию с новой мошеннической схемой, в которую втянули ее и еще нескольких звезд. По его словам, рекламное видео было создано через нейросеть. В суд уже подан иск о защите чести и достоинства певицы.

«Большая часть видео, которое лично я видел в интернете, создано через нейросеть. От себя могу точно сказать: создать и разместить дипфейк (фальшивое ИИ-видео — Прим. ред.) по всему интернету — дело десяти минут <…> Лариса Долина на своих страницах ничего не публиковала, закон о рекламе мы знаем, за незаконное использование имени артиста нами был подан иск о защите чести и достоинства», — объяснил он.

Также агент артистки отметил, что сама по себе демонстрация какого-либо технического устройства не означает размещение или упоминание финансовых реквизитов или прием платежей от рекламодателей.

Пудовкин также выразил уверенность в том, что правоохранители быстро и четко разберутся в ситуации. Если у компании «АйфонБерри» обнаружат финансовые нарушения, всех виновных привлекут к ответственности.

«Организаторы любой мошеннической схемы будут сидеть в тюрьме. За незаконное использование публичных имен еще и срок могут накинуть», — заявил представитель певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Долину и еще нескольких звезд втянули в рекламу фейкового магазина мобильной техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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