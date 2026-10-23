«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис

Адвокат Харламов: арест Ольги Мур это лишь начало борьбы с порнографией

Арест экс-порноактрисы и модели Ольги Мур — это лишь начало борьбы с порноиндустрией в России. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Евгений Харламов.

«Как мне кажется, это только начало. Это такой звоночек остальным, мол „вы задумайтесь“ <…> Это статьи 242, 241 в Уголовном кодексе РФ (преступления против здоровья населения и общественной нравственности — Прим. ред.)», — заявил юрист.

Харламов считает, что работа правоохранителей по борьбе с порнографией должна проводиться системно. Он отметил, что распространение материалов интимного характера отрицательно влияет на психику, особенно у подростков, которые имеют свободный доступ к просмотру таких видео.

«Мы с этим всегда боролись, но в какой-то момент это пошло на спад», — добавил юрист.

Харламов привел пример из своей прошлой работы — прежде он служил в милиции и возглавлял отдел по борьбе в сфере нравственности. Тогда с распространением порнографии боролись гораздо жестче, чем сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшей порноактрисе и блогеру Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы за распространение контента для взрослых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.