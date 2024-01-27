Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя

Город на Неве сильно изменился за прошедшие десятилетия, однако он все еще хранит память о подвиге ленинградцев.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась долгие 872 дня до 27 января 1944 года. Разрушенные дома, зенитные расчеты, защитные ограждения, истощенные, но не сломленные горожане — эти кадры облетели весь мир.

За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллиона человек. Из них только 3% скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

Восемьдесят лет спустя город на Неве, кажется, изменился до неузнаваемости. Но следы блокады останутся навсегда.

Арка Главного штаба



Фото: 1942 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Зима 1941 и 1942 годов выдалась одной из самых холодных в XX веке. Температура в Ленинграде опускалась ниже 30 градусов. Холод усиливался за счет влажности и ветра. В ту зиму каждый день от холода, голода и бомбежек умирало около четырех тысяч человек.

На черно-белом фото запечатлена Дворцовая площадь, которая тогда называлась площадью Урицкого. Фотограф заснял момент уборки снега блокадной зимой. Сейчас площадь — одно из главных туристических мест в Петербурге.

Исаакиевский собор



Фото: 1941 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

В годы Великой Отечественной войны напротив Исаакиевского собора на площади Декабристов (Сенатской площади) располагалась батарея 85-мм зенитных орудий. Сам собор был «Объединенным хозяйством музеев» (ОХМ), где хранись раритетные экспонаты из пригородных дворцов и музеев, которые не успели эвакуировать в тыл, закопать в парках и замуровать в подвалах.

Черно-белый снимок сделан 8 сентября 1941-го: можно заметить, что на золоченые купола собора нанесли защитную серую маслянистую краску. Купола решили замаскировать в июне 1941-го, они были удачным ориентиром для фашистской артиллерии и авиации.

Сейчас Исаакиевский собор - одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Туристы и жители города могут зайти внутрь собора и подняться на колоннаду, чтобы увидеть панорамный вид Северной столицы.

Петропавловская крепость



Фото: 1944 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

На стенах Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во время блокады располагался пост противовоздушной обороны. Традицию стрелять из пушек в полдень на несколько долгих и холодных лет приостановили.

Фотография была сделана 10 января 1944-го — за две недели до освобождения Ленинграда. Сегодня, как и прежде, с этого ракурса прекрасно видна колокольня Петропавловской крепости — на фото она в правом крае кадра. Также со стен бастиона открывается прекрасный вид на Неву и центр города.

Дом на набережной Мойки



Фото: 1943 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Этот фасад дома в стиле русского классицизма на набережной реки Мойки был разрушен бомбой в 1943-м. После окончания войны фасад с портиком из восьми полуколонн восстановили по сохранившимся чертежам.

Сейчас в этом доме это доме живут люди: с одной стороны здания жители наслаждаются видом на набережную, а с другой открывается вид на утопающее в зелени Марсово поле.

Медный всадник



Фото: 1942 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Чтобы спасти памятники и значимые архитектурные объекты в годы Великой Отечественной войны, ленинградцы прятали их с помощью маскировки. Уникальные здания в центре города затягивали тентами, на крышах домов сооружали фанерные кварталы, а шпили и купола окрашивали серой краской. Так они становились неотличимы от других построек с высоты птичьего полета, и пролетающие над городом враги не могли их обнаружить.

Некоторые символы Ленинграда скрывали за специальными защитными коробами, например, памятник Петру I на Сенатской площади, который известен всему миру как «Медный всадник». На фото 1942-го можно увидеть, как проходили монтажные работы: памятник замаскировали с помощью деревянных досок.