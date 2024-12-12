Сегодня в России отмечают День Конституции. Основному закону нашей страны исполняется 31 год.

Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Над его текстом работали тысячи специалистов.

Конституция России закрепляет права и свободы граждан, обеспечивает целостность и безопасность государства. Гарантом основного закона выступает президент. Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в библиотеке Кремля. Он используется только во время инаугурации президента России.

До 2005 года 12 декабря был нерабочим днем, но потом выходной отменили. По случаю юбилея в стране пройдут открытые уроки, лекции и круглые столы.

Одними из самых первых россиян традиционно с Днем Конституции поздравляют космонавты, которые сейчас работают на орбите.