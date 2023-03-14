Традиционно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии, учрежденный Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Считается, что этот род литературы наиболее ценная форма национального культурного наследия, потому что требует от автора особого мастерства.

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С давних времен поэтов особенно почитали в обществе. Считается, что первые стихи были написаны в XXIII веке до нашей эры. Их сочинила жрица Эн-хеду-ана. В рифмованных строках она воспевала лунного бога Нанна и его дочь Инанну, олицетворяющую утреннюю звезду. Про первую поэтессу известно только то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего государство Ур, находившегося на территории современного Ирана.

Задумываться о создании праздника, призванного популяризировать поэтическое достояние разных стран, начали в конце 1930-х годов. Тогда по инициативе американской поэтессы Тессы Суизи Уэбб решили отмечать праздник стихосложения в день рождения знаменитого древнеримского стихотворца Вергилия — 15 октября. Первые торжества прошли в штате Огайо. Вскоре и в других регионах США стали организовывать свои поэтические мероприятия ко дню поэзии. Праздничные чтения стали проводить и Мексике. Но все они были приурочены к популяризации национальной литературы.

О создании международного праздника поэзии заговорили в конце ХХ века. Так, представители ЮНЕСКО из Марокко в 1998-м внесли предложение о создании интернационального торжества. На Генеральной Ассамблее организации инициативу приняли, а датой избрали 21 марта.

В России День поэзии начали отмечать в 1999-м. С тех пор традиционные мероприятия, посвященные литературе, проходят каждый год на базе библиотек, музеев и театров. В России в этот день также чествуют мастеров разных литературных жанров именно 21 марта вручаются премии «Поэт года» и «Писатель года».