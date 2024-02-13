Едим дома: рецепт настоящей шавермы по-питерски
Готовим фастфуд во время коронавируса по рецепту кулинарного блогера Максима Гринкевича.
Максим Гринкевич
кулинарный блогер
В России и в мире 13 февраля отметят Всемирный день шаурмы.
Шаурма входит в число одних из самых популярных закусок в мире. Рецепт ее простой, а вкус запоминающийся.
Шеф-повар Максим Гринкевич поделился пошаговым домашним рецептом шаурмы, или как ее называют в Петербурге — шавермы.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
Откуда шаурма попала в Россию
Шаурма или шаверма считается исконно ближневосточным блюдом. Первое упоминание о кусочках мяса и овощей, завернутых в лаваш, относится ко временам до нашей эры. И в переводе с турецкого слова арабского происхождения «шаурма» как раз и означает «заворачивание» и «обжарка на огне».
Постепенно шаурму полюбили во всех странах Западной Азии и Северной Африки, а со временем и в Средиземноморье, правда там шаурма больше известна под названием «денер-кебаб».
Считается, что шаурма попала в Россию в горы перестройки. В 1989-м в Москве открылся ливанский ресторан, где в меню значилась необычная закуска.
Рецепт шаурмы по-питерски
Рецепт шарумы прост и знаком каждому — в лаваш нужно завернуть овощи, мясо и соус. Но важно правильно приготовить все ингредиенты.
Классическую шаурму готовят из курицы или баранины, обжаренной на вертеле. К ней добавляют нарезанные листья капусты, свежий огурец, лук, соус и специи.
Ингредиенты для шаурмы:
На 3-4 порции понадобится:
- Курица (филе бедра) — 500 грамм;
- Соль, перец;
- Оливковое масло;
- Чеснок — 4 зубца;
- Помидор — 1 штука;
- Огурец — 1 штука;
- Лук — 1 штука;
- Лаваш.
Ингредиенты для соуса:
- Ряженка — 100 миллилитра;
- Майонез -100 миллилитра;
- Сметана — 100 миллилитра;
- Сок половины лимона;
- Соль — 0,5 чайной ложки;
- Сахар — 1 чайной ложки;
- Хмели-сунели — 1/3 чайной ложки;
- Карри — 1\3 чайной ложки;
- Паприка — 0,5 чайной ложки;
- Черный перец — по вкусу;
- Чеснок — 3-5 зубцов.
Начинать готовить следует с соуса. Это не принципиально, но наиболее логично, так как соусу необходимо настояться, а вкусам — взаимопроникнуться.
Смешать в миске ряженку, майонез и сметану. Согласно легенде, именно этот рецепт использовали и используют в классических петербургских шаверменных. Получается, кстати, вкусно и очень похоже на оригинал.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
В полученную смесь добавить соль, сахар, черный перец, хмели-сунели, карри, паприку и выдавить через пресс чеснок. Влить сок половины лимона. Естественно, это противоречит всем кулинарным канонам, но это такая прикладная кулинария. Так делают и так едят прямо у вас за окном.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
Хорошенько размешать соус и оставить в прохладном месте. Желательно на ночь, но если нет такой возможности, то хотя бы на час. Он должен стать единым целым.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
Пока соус для шаурмы доходит до кондиции, можно переходить к мясной составляющей. Вертикального гриля обычно дома ни у кого нет, поэтому придется довольствоваться тем, что имеем.
Для шавермы лучше всего подойдет мякоть куриного бедра. Она сочнее, чем белое мясо грудки, да и вкуснее тоже. Прежде, чем обжаривать, курицу нужно замариновать. Добавить понемногу соли, черного перца, и измельченного чеснока. Налить немного оливкового масла, перемешать и оставить пропитаться хотя бы на полчаса.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
Последний компонент шаурмы— это, конечно, овощной салат. Здесь ничего сложного нет. Нарезать меленько лук и ошпарить его кипятком, чтобы тот стал не таким едким. Кстати, лука можно добавить больше или меньше, на вкус. Также нарить некрупно огурец и помидор. Перемешать салат и оставить. Солить ничего не нужно.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
Время обжарить замаринованную курицу на сковороде до готовности. Это займет минут 10-15. Должно получиться красиво и румяно, главое не пересушить мясо. Готовую курицу измельчить на удобные кусочки.
Рецепт питерской шавермы. Фото: Максим Гринкевич
Итак, осталось только собрать шаверму по рецепту. Здесь можно использовать классическую питу или новомодный лаваш, как нравится. В центр лаваша выложить немного мяса, на него овощи, сверху полить соусом и завернуть. Важно: нельзя класть соус на лаваш — конструкция мгновенно размокнет и развалится.
Едим дома: рецепт настоящей шавермы по-питерски
Максим Гринкевич
Максим Гринкевич
Максим Гринкевич
Максим Гринкевич
Максим Гринкевич
Максим Гринкевич
Готовую шаверму можно немного разогреть на сковороде-гриль на сильном огне. Будет и посуше, и полоски красивые получатся.
Всего вам вкусного!