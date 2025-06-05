Как легко испортить окрошку: катастрофическая ошибка каждой хозяйки

Июньские погоды — вещь непредсказуемая и изменчивая. Но вот когда уж начинается тепло, то тут деваться некуда, хочется залечь где-то в тени кондиционера и не двигаться. И еду употреблять только легкую, диетическую и преимущественно холодную. Чтобы освежала и не тянула желудок тяжестью к земле.

Фото: 5-tv.ru

Когда мы говорим о холодных летних блюдах, то в голову неизменно приходит окрошка. Самый, пожалуй, известный всем вариант, которому не имеет смысла никого учить. Поэтому сегодня мы приготовим окрошку необычную — с грузинским акцентом. Так ее принято называть. Не знаю уж, действительно ли в Грузии такое блюдо популярно, но получается очень и очень вкусно, сами увидите.

Что нам понадобится:

Отварная говядина или ветчина — 200 г.

Мацони или простокваша — 400 мл.

Огурцы — 2 шт.

Зеленый лук

Кинза

Белый винный уксус

Соль

Сахар

Хмели-сунели

Это довольное простое блюдо, как и положено для лета, главная его «грузинскость» заключается в том, что такая окрошка заправляется мацони. Это такой кисломолочный продукт, очень популярный в Грузии. Если вы сможете его купить, будет прекрасно. А если нет, то можно использовать обычную простоквашу, тоже будет хорошо.

Стало быть, приступаем к подготовке компонентов. Если вы используете отварное мясо, как это и положено по классике, то вам нужно взять кусок говядины и отварить его до мягкости, после чего нарезать кубиком. Мясо имеет смысл добавлять в окрошку уже в самом конце — при подаче.

Я же не большой поклонник пресного отварного мяса, поэтому рискнул приготовить эту окрошку с очень хорошей крафтовой ветчиной, которой вряд ли можно что-то испортить. Ветчину просто нарезал небольшим кубиком и высыпал на дно кастрюли, где мы будем готовить окрошку.

Фото: Максим Гринкевич

Следующими мы будем нарезать огурцы, которые предварительно нужно очистить от шкурки, так они будут иметь более нежный вкус.

Фото: Максим Гринкевич

Надо заметить, что это блюдо, в отличие от традиционной окрошки, вообще сильно мягче — здесь мы обойдемся без грубых овощей, вроде редиса и картофеля, да и перебирать с пряностями не станем. Нарезаем огурцы кубиком и отправляем в кастрюлю.

Фото: Максим Гринкевич

Время добавлять зелень. Сюда очень хорошо подойдет зеленый лук и кинза, раз уж мы говорим о грузинской кухне. Если не любите кинзу, используйте петрушку. Моем, нарезаем мелко, убирая толстые стебли, и тоже в кастрюлю.

Фото: Максим Гринкевич

По ингредиентам это все, блюдо весьма лаконичное. Ну, можете что-то еще добавить, но необходимости в этом нет. Пора заправлять нашу окрошку. Для этого отправляем в кастрюлю мацони или густую простоквашу, разбавляем холодной водой и тщательно перемешиваем.

Фото: Максим Гринкевич

Заправляем блюдо солью, сахаром, черным перцем, добавляем несколько капель уксуса для кислоты. Здесь нужно пробовать и станет понятно, чего не хватает. Я для аутентичности также всыпал немного хмели-сунели. Заправленную окрошку необходимо остудить в холодильнике и можно подавать. Если используете отварное мясо, то не забудьте добавить его уже непосредственно в миски.

Фото: Максим Гринкевич

Пробуем и понимаем, что это очень легкая и вкусная еда. Однако хозяйки иногда умудряются все ипортить это блюдо. Когда окрошку заправляют сладким магазинным квасом, а также кладут слишком много редиски, то это загрубляет вкус блюда. Не стоит так делать!

Ведь холодная, не слишком кислая заправка, в совокупности с пряной ветчиной, ароматной зеленью и нежной мякотью огурца создают потрясающий букет вкусов, который хочется ощущать снова и снова. Нет ничего лучше для жаркого летнего дня. А главное — требуется совсем не много времени для приготовления такого чуда. Попробуйте и вы со мной непременно согласитесь. Всего вам вкусного!