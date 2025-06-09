Биография Петра I

Романов Петр Алексеевич родился 9 июня 1672-го в Москве в семье русского царя Алексея Михайловича и его жены Натальи Нарышкиной. Мальчика с детства окружали няньки и воспитатели. Будущему царю пытались дать образование, но он проявлял характер, отказываясь от послушания. До конца жизни Петр писал с ошибками, на которые его мать не могла смотреть без умиления.

Когда Петру было десять, умер царь Федор Алексеевич, его старший брат по отцу. На престол претендовали сын Алексея Михайловича от первого брака с Марией Ильиничной Милославской Иван, и Петр.

В Боярской думе присутствовали представители обеих «партий», но в итоге бразды правления решили передать Петру, ставленнику Нарышкиных. Но его старшей сестре, царевне Софье Милославской, такое решение пришлось не по душе. Подговоренные ею стрельцы убивали и пытали бояр, а их зверства видел маленький Петр. Эти переживания оставили на психике царевича неизгладимый след. Будущий российский император всю жизнь страдал от нервного тика, успокоить царя могла разве что его вторая супруга — Екатерина.

Двоевластие Петра и Ивана длилось до 1689 года, когда первый женился, выйдя тем самым из-под опеки сестры. Затем он лишил ее статуса королевы-регентши и сам стал царем. Современники той поры отмечали живой ум и любопытство Петра. Он интересовался наукой и проводил много времени с простыми людьми. Его старший брат Иван в это время страдал от плохого самочувствия и, возможно, слабоумия. Он не интересовался политикой и не мог встать у руля государства. Непохожий на него Петр взял бразды правления Россией в свои руки и перестроил ее в Российскую империю.

Реформы Петра I

Деятельность Петра I по-разному оценивали его современники и последующие историки. С одной стороны этот человек прорубил «окно в Европу», создав в стране военно-морской флот и преобразовав госуправление. С другой — этот политик привнес в жизнь русских людей европейский обиход, что нравилось далеко не всем.

Сегодня о Петре I принято говорить как о великом модернизаторе и реформаторе, который развил и улучшил положение дел в стране. Однако простые люди, заставшие правление последнего русского царя, зачастую считали его антихристом, принесшим в их родные края чужеродные науку и правила.

Петр I создал вертикаль власти и ввел административное деление земель на губернии, провинции и дистрикты. Также он создал отечественные армию и флот. Император считается отцом российского военно-морского флота, созданного во многом из впечатлений правителя от поездок в Европу. Помимо всего прочего он развил несколько видов промышленности. Среди них — горная и текстильная.

В числе самых известных реформ Петра I — налог на бороду. Этим законом царь боролся с русским боярами, противящимися европейской моде. Введенный в 1722-м «Табель о рангах» стал главным способом дослужиться до дворянского чина. Выражаясь современным языком, они стали чем-то вроде социальной лестницы в ту пору. В том же году Петр I отменил ранее существовавшие правила престолонаследия, разрешивший передавать трон по усмотрению царя.

Современные историки склоняются к тому, что действия Петра I были лишь логичным продолжением событий во внутренней и внешней политике его предков. Тем не менее именно при Петре Алексеевиче страна стала Российской империей, и на строительство нового государства потянулись специалисты со всех уголков мира.

Личная жизнь Петра I

По заверениям современников Петра I, тот очень любил женщин. Петр Алексеевич был дважды женат, при этом у него было несколько любовниц. Сам он не переносил измены и всякий раз, когда оказывалось, что возлюбленная ему не верна, для нее следовало суровое наказание.

Впервые будущий российский император женился в 17 лет. Евдокию Лопухину присмотрела для него мать Наталья. Женщина надеялась, что, женившись, сын сможет стать царем, ведь в те времена зрелость наступала с созданием законной пары. Однако уже через месяц Петр I потерял интерес к девушке, вернувшись на стройку кораблей. Евдокия писала любимому письма, но он не отвечал. В будущем она родила царю сыновей Алексея и Александра.

Пока Евдокия ждала мужа из заграничных путешествий, Петр закрутил роман с Анной Монс. Вернувшись из Великого посольства в 1698-м, он первым делом поехал не к законной супруге, а к Анне. Однако жениться он на ней мог, да и сама она в итоге оказалась ему не верна. Царь посадил Монс под домашний арест, но ее высвободил поклонник. Анна Монс умерла много лет спустя от чахотки.

После Анны Монс Петр заинтересовался не красавицей, но остроумной Варварой Арсеньевой. Она была одной из его фавориток до конца его жизни. А после смерти царя девушку отправили в ссылку, где она и умерла.

Второй супругой Петра стала польская служанка при пасторе Эрнсте Глюке — Марта Скавронская. Девушка попала в плен вместе со священнослужителем. Перед знакомством с Петром она успела побывать любовницей фельдмаршала Шереметева и Александра Меньшикова. Петра I она покорила обаянием и приятной полнотой. Они поженились в 1711-м. Екатерина родила любимому по разным данным 11 или 12 детей. Из них выжили Анна и будущая императрица Елизавета.

Екатерина I охраняла покой мужа и всячески поддерживала его. Например, участвовала в походах. Петр I уважал Екатерину, называл ее своим другом и пошел против всех правил, чтобы жениться на ней. Сама императрица имела связи на стороне, как и ее супруг. Тем не менее именно она считается единственной любовью Петра I.

От чего умер Петр I

Известно, что Петр I общался с простолюдинами и перенимал у них опыт работы с механизмами. Но главной его страстью были исследования. Даже осложнившаяся в последние годы жизни болезнь не помешала царю отправиться в очередное путешествие. Летом 1724-го Петр отправился осматривать Ладожский канал. В ноябре по возвращении он заехал в Лахту. Там он вместе с солдатами, стоя по пояс в воде, спасал севший на мель корабль. После этого состояние здоровья царя ухудшилось, но царь не придал этому значения.

Спустя два месяца император слег. Среди придворных стали обсуждать, кто займет престол. Решением Сената трон унаследовала Екатерина. Петра не стало 8 февраля 1725-го. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила из-за воспаления мочевого пузыря, перешедшего в гангрену. Взошедшая на престол Екатерина I стала первой российской императрицей.