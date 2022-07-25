Василий Шукшин родился в обычной крестьянской семье в деревне Сростки Алтайского края. Родного отца будущего артиста расстреляли в 30-е, когда тот был еще совсем маленький. Мама некоторое время заботилась о семье сама, но позже снова вышла замуж.

В родной деревне Шукшин окончил семилетку. Затем переехал в Бийск, чтобы продолжить образование в автомобильном техникуме. Однако учебу пришлось бросить и вернуться домой: семья нуждалась в помощи. Василий Макарович нашел работу в колхозе, позже устроился слесарем.

В 1949-м Шукшина призвали на флот, где он впервые заинтересовался литературным творчеством. В свободное время Василий Макарович написал свои первые рассказы. Для будущего великого режиссера служба закончилась раньше времени. У него впервые проявились симптомы язвенной болезни желудка. Медицинская комиссия приняла решение отправить Шукшина домой.

После возвращения он сдал экстерном выпускные экзамены средней школы и устроился учителем русского языка. Позднее Василия Макаровича даже пригласили на должность директора школы трудовой молодежи в Сростках. Сам он не считал себя выдающимся преподавателем, да и не рассматривал эту сферу в качестве дела всей жизни.

Поэтому через несколько лет, в 1955-м, Василий Шукшин отправился покорять Москву. Он мечтал об учебе в знаменитом ВГИКе. Будущий артист отклонил предложение приемной комиссии обучаться на актерском направлении и выбрал для себя режиссерский факультет.

В этот же период жизни Шукшина состоялся его писательский дебют: журнал «Смена» опубликовал рассказ «Двое на телеге».

Не заставили себя долго ждать и съемки в кино. Первая роль была эпизодической. Он сыграл в картине «Тихий Дон». Это дало старт актерской карьере, и уже в следующем фильме «Два Федора» у него была большая роль.

Василия Макаровича привлекала идея самостоятельных съемок, воплощения на экране его творческих замыслов. Поэтому обычных ролей ему было недостаточно. Работа над фильмом «Из Лебяжьего сообщают» реализовала все амбиции автора, ведь здесь он выступил одновременно как сценарист, режиссер и актер.

Позже выходили и другие проекты, над которыми трудился Шукшин. Для его фильмов были характерны герои, которых он показывал обычными людьми со сложным характером, попавшими в непростые ситуации. Тема простого человека ярко прослеживается в творчестве режиссера. Он глубоко чувствовал и понимал людей, о жизни которых писал и снимал.

В 1974 году на экраны вышла последняя авторская работа Шукшина, знаменитый фильм «Калина красная». Картина удостоилась многочисленных наград, положительных отзывов критиков и зрителей.

Литературное творчество Василия Шукшина тоже успешно развивалось. В его наследии насчитывается два полноценных романа, многочисленные рассказы и повести, часть из которых послужили основой для проектов на экране.

В личной жизни артиста кипели бурные страсти. Шукшину приписывали большое количество связей с разными женщинами, включая даже предположительный роман с легендарной Нонной Мордюковой.

Длительные публичные отношения у артиста были с Марией Шумской, Викторией Софроновой, Лидией Александровой и Лидией Федосеевой.

У Василия Шукшина трое наследников. В 1965-м Виктория Софронова родила ему дочь Екатерину. А актриса Лидия Федосеева родила ему двоих детей: Марию и Ольгу.

К сожалению, Василий Макарович рано ушел из жизни. Это произошло 2 октября 1974-го во время съемок фильма «Они сражались за Родину». С этой смертью связано много слухов: от обычных проблем со здоровьем из-за пристрастия к алкоголю до умышленного убийства. Официально причиной смерти стал сердечный приступ. Шукшину было всего 45 лет.