Арнольд Шварценеггер родился в австрийской деревне Таль в 1947 году. Его отец работал в качестве начальника местной полиции, а с 1938-го даже состоял в нацистской партии. Мама будущего актера и бодибилдера занималась домашними делами.

Арнольд рос в довольно строгой семье, родители держали детей в ежовых рукавицах. Он должен был каждый день рано вставать и заниматься домашними делами перед школой. Отец заставлял сына заниматься футболом, а тот не смел перечить. Через некоторое время Арни все же бросил гонять мяч и занялся культуризмом, что привело к серьезному скандалу в семье.

После службы в армии Арнольд перебрался в Мюнхен и приступил к работе в фитнес-клубе. Путь к всемирной славе начался для будущего артиста в 1966-м, когда он попал на вторую ступень конкурса «Мистер Вселенная». Еще через некоторое время равных Шварценеггеру уже не было. Пять лет подряд он становился обладателем титула «Мистер Олимпия». За свою спортивную карьеру Арни внес наиболее значимый вклад в популяризацию бодибилдинга среди всех культуристов.

В кино Арнольд начинал с эпизодических ролей с минимумом текста. Дебютом актера стал фильм «Геркулес в Нью-Йорке» 1970 года, который он позже назвал самым нелюбимым из всех своих работ. Кинозвездой Арни сделала картина «Конан-варвар». Позже в его копилку попали и другие киноленты, в том числе комедийного жанра: «Близнецы», «Детсадовский полицейский», «Правдивая ложь» и «Джуниор». Самой важной вехой в кинокарьере Арнольда Шварценеггера стало участие в съемках культовой франшизы «Терминатор».

Преуспел бывший культурист и как политик. С 2003 по 2011 годы Арнольд был губернатором штата Калифорния. Запомнился жителям Калифорнии Шварценеггер по кампании, направленной на снижение расходов бюджета.

Личная жизнь Арнольда Шварценеггера всегда интересовала поклонников. У него было несколько серьезных романов и брак с Марией Шрайвер. У пары родились четверо детей. После скандала 2011 года, когда артиста уличили в измене и наличии внебрачного ребенка, последовал их развод.