Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года в грузинском селе Багдати. Мать будущего поэта была частью казацкого рода из Кубани, отец трудился лесничим.

В 1906-м папа Маяковского умер, и вся семья переехала в Москву. Владимир Владимирович с юности увлекался революционными идеями, участвовал в демонстрациях и пропаганде. Это послужило причиной его тюремного заключения. В местах лишения свободы поэт активно писал стихи.

Уже после выхода на волю Маяковский опубликовал свое первое произведение — стихотворение «Ночь». В 1913-м он выпустил свой первый сборник под названием «Я». Вызывала у Владимира Владимировича интерес и драматургия. В 1914 году он создал трагедию «Владимир Маяковский». Отметился гениальный поэт и в мире сатиры, выпустив в «Новом Сатириконе» цикл произведений «Гимны». После Октябрьской революции он стал автором многих творческих работ, связанных с новой властью в стране.

Среди увлечений Маяковского значилось и киноискусство. Так, в 1919 году, появились три киноленты, в создании которых он принял участие.

Личная жизнь у знаменитого поэта выглядит не менее необычной, чем творческая. Главной любовью и музой Маяковского была Лиля Брик. На момент знакомства с ней Владимир Владимирович встречался с ее сестрой. Однако вскоре между поэтом и замужней Лилей вспыхнул роман.

Привязанность Маяковского к музе была огромной, но в его жизнь иногда врывались и другие возлюбленные. Одной из них стала художница Лиля Лавинская, которая подарила ему сына. Позже Владимир Владимирович встретил Элли Джонс, которая родила ему дочь.

Последним увлечением Владимира Маяковского стала замужняя Вероника Полонская. Поэт хотел, чтобы она бросила мужа. Однако молодая девушка не отважилась на столь решительный шаг из-за непостоянства возлюбленного.

Сложности в отношениях с Вероникой и неудачи в творчестве подтолкнули Маяковского к роковому поступку. 14 апреля 1930-го поэт выстрелил себе в грудь, что и послужило причиной его трагичной смерти.