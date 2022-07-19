Фаина Раневская (настоящее имя — Фанни Фельдман) родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Мама актрисы была домохозяйкой, папа — влиятельным купцом и владельцем различных доходных предприятий.

В детстве Фаина Георгиевна была робкой, малообщительной и неуверенной в себе. Она не хотела посещать гимназию вместе со сверстниками, поэтому обучалась на дому и получила приличное образование. Интерес к кинематографу и театру появился у Раневской в юном возрасте, она даже ходила на занятия в театральную студию. Желание стать настоящей актрисой родители не приняли, что привело к разрыву отношений в семье.

Переезд из родительского дома в столицу стал серьезным испытанием. В театральные училища Раневскую не приняли, пришлось найти частную школу. С деньгами было туго из-за ссоры с родителями. На помощь пришла артистка Екатерина Гельцер, благодаря которой Фаину Георгиевну взяли в один из театров Подмосковья. Однако довольно скоро ей снова пришлось искать новую работу.

Весной 1917-го девушку приняли в столичный Театр актера. Дебютной для Фаины Раневской стала роль Маргариты в спектакле «Роман». За свою карьеру она выходила на разные сцены. Постоянным оставалось одно: везде она блистала, нередко затмевая остальных актеров. Окончила Фаина Георгиевна театральный путь в Театре имени А. С. Пушкина (ранее Камерный).

На экране Фаина Раневская появилась в 1934 году. Она исполнила роль колоритной госпожи Луазо в драме «Пышка». Позже актриса сыграла еще в нескольких картинах, которые сделали ее знаменитой на всю страну: «Человек в футляре», «Ошибка инженера Кочина», «Подкидыш», «Свадьба», «Небесный тихоход», «Весна» и «Золушка».

А вот личная жизнь Фаины Раневской не сложилась. Она так и не вышла замуж, избегала мужчин из-за психологической травмы, полученной в молодости. Фаина Георгиевна влюбилась в актера труппы и думала, что симпатия была взаимной. Когда девушка пригласила его в гости, он пришел с другой женщиной, попросив Фаину погулять. С тех пор актриса стала избегать всех связей, которые могли ее ранить.

Жизненный путь великой Фаины Раневской закончился 19 июля 1984 года в Москве. Причиной смерти стал инфаркт, отяжеленный пневмонией.