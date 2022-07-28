Родилась Инна Макарова в небольшом городке Тайга в Кемеровской области. Но детство и юность Инна провела в Новосибирске. Отец будущей актрисы работал диктором на местном канале, а мать заведовала литературной частью театра «Красный факел».

Семья проживала в местном Доме писателей, Макарову окружала атмосфера созидания. Поэтому искусство в жизни артистки появилось довольно рано. Она с малого возраста ставила небольшие сценки, а в школе присоединилась к драмкружку.

В годы войны юная Инна Макарова посещала госпитали с ранеными и выступала перед ними вместе с труппой театральной кружка. В это время она окончательно определилась с желанием быть профессиональной актрисой.

В 1943-м Инна Владимировна оказалась в Алма-Ате, где поступила в эвакуированный ВГИК. Макарова начала выходить на сцену на последних курсах. Она участвовала в разных постановках, в том числе сыграла Кармен в одноименной пьесе Проспера Мериме.

Вскоре ей доверили роль Любови Шевцовой в картине «Молодая гвардия». За нее актриса получила Сталинскую премию I степени. Карьера Инны Владимировной быстро пошла в гору. Артистку начали часто приглашать сниматься: «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Женщины» и «Русское поле». Эти и многие другие известные картины пополнили яркую фильмографию Макаровой.

В 2015 году Инна Макарова сыграла роль Феи времени в фильме «Тайна Снежной королевы».

В личной жизни актрисы большую роль сыграли два человека. Сергей Бондарчук стал первым мужем артистки. Их отношения завязались еще во время учебы во ВГИКе. Официально расписались уже после рождения дочери Натальи. Расставание пары произошло из-за измены Бондарчука.

В 70-е у артистки завязались отношения с известным хирургом Михаилом Перельманом. Влюбленные не расписались, но были вместе около 40 лет, до смерти профессора.

С возрастом легендарная артистка начала угасать. Родные сообщали о разных проблемах со здоровьем. Незадолго до смерти ее госпитализировали. Инны Макаровой не стало 25 марта 2020 года.