София Ротару родилась в украинском селе Маршинцы 7 августа 1947 года. Ее отец Михаил, герой ВОВ, работал в совхозе бригадиром виноградарей. Мать занималась воспитанием детей, которых было шестеро. Девочка росла в музыкальной атмосфере — с детства она разучивала песни с братьями и сестрами. Ее младшая сестра Аурика также стала известной певицей на родине.

Творческий путь Ротару начался с победы на песенном конкурсе в Черновцах в 1962 году. Затем последовала победа на музыкальном фестивале «Молодые таланты» в Киеве, а уже в 1964 году Ротару выступила на кремлевской сцене. Решив серьезно заняться вокалом, девушка оканчивает музыкальное училище в Черновцах и отправляется в составе делегации на Девятый Всемирный фестиваль молодежи в Софию. Там ее выступление производит фурор — о талантливой певице узнают за пределами родины.

Особенную любовь она заслужила благодаря голосу и «интернациональному» репертуару, включающему более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

Со своим единственным мужем Анатолием Евдокименко она познакомилась на заре карьеры — мужчина увидел ее на обложке журнала и влюбился. Вернувшись из армии, он стал искать встречи с Софией. Евдокименко стал музыкальным продюсером певицы, и вскоре пара поженилась. В браке у них родился сын Руслан. Смерть мужа стала ударом для Софии. В память о любимом она отказалась выходить замуж снова. В настоящий момент у артистки есть двое любимых внуков.

После начала СВО России на Украине шоу-бизнес разделился на два лагеря: противников и согласных. Были и те, кто не давал комментариев. В числе последних долгое время была и София Ротару. Однако позже артистка нарушила молчание, поздравив соотечественников с днем украинской государственности на своей странице в Instagram*.

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