Маршалл Брюс Мэтерс III (настоящее имя Эминема) родился в городке Сент-Джозеф, штат Миссури 17 октября 1972 года в семье певицы Дебби Мэтерс-Бригс и музыканта Маршалла Брюса Мэтерса-младшего. Мать артиста вышла замуж в 15 лет и вскоре родила сына.

Отец бросил юную супругу с ребенком через полгода после его рождения. Дебби с сыном много переезжала, пытаясь выбраться из нищеты. Они поселились в одном из пригородов Детройта, где проживали преимущественно афроамериканцы. Там Eminem отправился в школу. Он подвергался многочисленным нападкам сверстников. Однажды его так избили, что мальчик десять дней пролежал в коме.

Позже семья перебралась в Канзас-Сити. Дядя будущего рэпера подарил ему кассету музыканта Трэйси Марроу, известного как Ice T. Творчество исполнителя перевернуло представление Эминема о рэпе.

Музыка захватила сердце будущей звезды. Он принимал участие в рэп-баттлах, завоевывал публику, преодолевая нападки людей из-за своего цвета кожи.

Изначально Маршалл Мэтерс взял псевдоним M& M, составленный из первых букв его инициалов. Через некоторое время он трансформировался в Eminem (Em-and-Em).

После школы исполнитель посвятил себя творчеству. Днем он мыл посуду на кухне, чтобы заработать на жизнь. А по ночам выступал в эфирах одной из радиостанций.

В 1995-м состоялся дебют рэпера в составе группы Soul Intent. С коллективом Eminem записал диск Biterphobi, который сейчас считается большой редкостью.

В следующем году вышел дебютный сольный альбом Эминема под названием Infinite, однако поклонники рэпа не удостоили его вниманием. В то время у исполнителя еще не было того самого уникального стиля. Из-за неудачи он погрузился в глубокую депрессию, которая чуть было не закончилась трагически.

Eminem вернулся к творчеству благодаря Dr. Dre — рэперу и продюсеру. Тот нашел демо-пластинку начинающего музыканта и проявил к нему интерес. Через некоторое время под его началом была переиздана композиция Slim Shady EP, которая стала настоящим хитом. Позже вышел и полноценный студийный альбом The Slim Shady LP (1999). Он сделал Эминема мировой звездой.

Рэпер продолжал усердно работать над новыми треками. В начале 2000-х в его дискографии появились и другие легендарные альбомы: The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002), Encore (2004), Curtain Call: The Hits (2005). После длительного перерыва, который некоторые фанаты посчитали завершением карьеры, к ним добавились и несколько других громких студийных работ.

Также исполнитель был участником группы D12, выпустившей в 2002-м альбом Devil's Night. Их композиции имели большую популярность.

Эминем не только успешно записывал песни, но и снимался на экране. Наиболее известным стало его появление в качестве главного героя фильма «8 миля» в 2002-м, который сам Маршалл Мэтерс назвал полубиографическим. За саундтрек к картине под названием Lose Yourself рэпер получил «Оскар».

Eminem был дважды женат на Кимберли Энн Скотт, с которой он познакомился еще в подростковом возрасте. Они долгое время встречались и поженились в 1999 году, однако семейный союз вскоре распался. В 2006-м Маршалл и Ким снова поженились. На этот раз брак продлился всего полгода. За время отношений у пары появилась дочь Хэйли.

Позже исполнитель взял под опеку еще двоих детей — дочь сестры Ким Алайну Скотт и Уитни, которая родила его экс-супруга в других отношениях. Эминем также стал опекуном своего сводного брата Натана Кейна.