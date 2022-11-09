Греческий гюветси— простой пошаговый рецепт с фото

Среди россиян много ценителей греческой кухни, однако умельцев, которые знают, как самостоятельно приготовить знаменитые блюда, можно по пальцам перечесть. Да и в целом кругозор ограничивается знанием самых популярных рецептов. Греческий салат, гирос, сувлаки, мусака –и на этом все. Пришло время исправить эту несправедливость и познакомиться с новым экзотическим блюдом — гюветси. Да и что хитрить: сам я о нем не знал до недавнего времени.

Максим Гринкевич

А между тем, гюветси — это нечто вроде греческого плова. Только делается он не с рисом, а с макаронными изделиями в форме риса — орзо или, как говорят итальянцы, ризони. Визуально они напоминают рисинки из теста. К счастью, их сейчас вполне реально приобрести в супермаркете. Из орзо получается очень интересное вкусное блюдо, которое лично у меня сразу попало в категорию любимых. Делается оно довольно долго, но результат определенно стоит затраченных усилий.

Что понадобится для рецепта гюветси:

Говядина — 600 г;

Лук — 2 штуки;

Морковь — 2 штуки;

Зеленый лук — 2 пучка;

Томатная паста — 2 столовой ложки;

Помидоры — 2 штук;

Корица — 1 палочка;

Лавровый лист — 2 штуки;

Тмин — 1 чайной ложки;

Сухое вино — 150 мл;

Мед — 2 столовой ложки;

Паста орзо — 250 г;

Соль;

Черный перец;

Тимьян и смесь итальянских трав;

Оливковое масло.

Следует сразу пояснить. Гюветси можно готовить из любого мяса — говядины, баранины, свинины и даже курицы или индейки. Отруб не должен быть слишком дорогим и мягким, мы его все равно будем хорошенько тушить. Лично я очень люблю тушенную говядину, поэтому взял ее.

В оригинальных рецептах гюветси рекомендуют использовать то лук-шалот, то лук-порей. Ни того, ни другого в магазинах я не нашел, поэтому заменил на зеленый лук, что никак не испортило блюдо. Морковь у меня была желтая, но на вкус сорт не влияет, так что можно использовать и обычную.

Готовил я сначала в казане, а затем в горшке для запекания. Если у вас есть какая-то керамическая или глиняная посуда, которую можно ставить на огонь, то можете использовать ее. Традиционно гюветси делается в горшке.

Шаг 1: нарезаем овощи Для начала помытые овощи нужно почистить. Мелко нарубаем лук, морковь нарезаем кубиками, а помидоры обесшкуриваем и с помощью терки превращаем в томатную массу, так называемую пассату. Если у вас есть консервированная заготовка, используйте ее.

Шаг 2: обжариваем овощи Кладем лук в казан, наливаем две ложки оливкового масла и обжариваем до легкой золотистости. Затем добавляем морковь и продолжаем обжаривать овощи на интенсивном огне. Последним в казан отправляется нарезанный покрупнее зеленый лук. Перемешиваем овощи, обжариваем еще несколько минут до мягкости и выкладываем на отдельную тарелку.

Шаг 3: готовим мясо Говядину обмываем и нарезаем довольно крупно — кубиком со стороной в 2 см. Подливаем в казан еще масла, нагреваем и отправляем туда мясо. Говядину нужно обжарить до образования легкой корочки. Лишнюю влагу нужно, разумеется, выпарить. Пересушивать мясо не требуется.

Шаг 4: добавляем пассату и специи К зарумянившемуся мясу возвращаем обжаренные ранее овощи, а также добавляем томатную пасту. Перемешиваем продукты и даем томатной пасте немного обжариться, чтобы ее вкус стал лучше. Тут же добавляем в казан специи по вкусу: корицу, лавровый лист, тмин или кумин (молотую зиру).

Шаг 5: варим на вине Теперь выливаем в казан сразу все вино и выпариваем его на сильном огне. Вино может быть красным или белым — это не особенно важно. Главное, чтобы оно было сухим. Выпариваем алкоголь и лишнюю влагу.

Шаг 6: Тушим мясо на меде Добавляем в казан мед, перетертые томаты и доливаем воды так, чтобы жидкость слегка покрывала продукты. Перемешиваем. Выправляем соус на соль и черный перец, доводим до кипения и убавляем огонь на минимум. Теперь в течение 1,5 часов тушим мясо под закрытой крышкой, чтобы вода выпаривалась не так интенсивно. Когда соус загустеет, а мясо станет мягким, можно будет вынимать.

Шаг 7: Пока готовится мясо с овощами, обжарьте слегка пасту на сухой сковороде. Содержимое казана вместе с жидкостью перекладываем в большой горшок для запекания: сверху выкладываем обжаренную орзо ровным слоем, как если бы мы делали плов. Наливаем в горшок 750 миллилитров воды и насыпаем сухие специи. Минимум — тимьян, максимум — смесь итальянских трав. Накрываем горшок крышкой или фольгой и отправляем в нагретую до 190 градусов духовку.

Подаем гюветси к столу К сытному гюветси отлично подойдут напитки с кислинкой вроде компота или морса, а также травяные чаи.

Каким получилось гюветси на вкус? Паста орзо напоминает мягкий рис, овощи и специи добавляют сочности, ну, а мясо — оно просто тает во рту. Это очень вкусно, если все сделано правильно. Напоминает какой-то очень экзотический плов.

Греки определенно знают толк в хорошей еде: выглядит красиво, празднично и очень аппетитно. А какой аромат! Оцените и вы, что такое гюветси. Всего вам вкусного!