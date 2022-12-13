Если есть на свете самая нежная и мягкая часть туши животного, то это, бесспорно, вырезка. Потому она же и самая дорогая из возможных отрубов. Обычно на слуху говяжья вырезка, из которой делают стейки филе миньон. Такая тонкая длинная мышца на спине животного, которая не выполняет никакой работы и практически никогда не напрягается. Но существует также и свиная вырезка, и готовить из нее одно удовольствие. Нужно непременно обратить внимание на этот продукт.

Максим Гринкевич

В общем-то, вырезку можно просто обжарить до готовности, и уже будет хорошо. Но это не наш путь. Нам надо немного заморочиться, чтобы было и вкусно, и красиво, и чувство выполненной работы приятно щекотало под ложечкой. Поэтому давайте запечем вырезку с томатами и сушеной черной сливой. Это замечательное сочетание, поверьте.

Что понадобится для свиной вырезки с черносливом:

Свиная вырезка — 500-600 г;

Помидоры — 1-2 штуки;

Чернослив без косточек — 100 г;

Соевый соус;

Горчица;

Соль;

Картофель для гарнира.

И, предвидя ваш вопрос, да, если вы не едите свинину, можно смело использовать говяжью вырезку. Насколько это разумно — так использовать говяжью вырезку — этот вопрос я оставлю на ваше усмотрение. А у меня получилось замечательное блюдо, которое я с удовольствием буду повторять. Чего и вам желаю. И если хотите, можно не использовать рукав, то тогда не будет так сочно.

Шаг 1: очищаем и маринуем свинину Для начала вымоем вырезку и очистим от пленок, которые явно не прибавят готовому блюду вкуса. Сделаем на вырезке поперечные надрезы на расстоянии где-то в один сантиметр. Прорезать мясо нужно не до конца, чтобы кусок оставался цельным. Многие кулинары считают, что мариновать вырезку незачем, она и так очень мягкая. С этим сложно спорить, но придать продукту чуть больше вкуса все-таки хочется. Поэтому мы его замаринуем, но ненадолго.

Шаг 2: пропитываем вырезку в соевом соусе Теперь смешиваем пару столовых ложек соевого соуса с парой чайных ложек заправской горчицы. Получившейся смесью обильно обмазываем мясо. Если соус стекает на тарелку — не страшно, снизу вырезка тоже должна впитать его. Накрываем миску и оставляем хотя бы на час в теплом месте. Пусть заготовка наберется вкуса.

Шаг 3: нарезаем чернослив и помидоры Пока вырезка пропитывается в соевом соусе, промоем чернослив, уберем из него косточки, если они есть, и надрежем каждый плод так, чтобы распластать его бабочкой. Так с ним проще будет работать. Затем помоем помидоры и нарежем их тонкими кружочками (или половинками кружочков) — в зависимости от толщины вырезки и размеров овощей. Для гарнира выбираем картофель. После очистки нарезаем его также кружочками и обмазываем в маринаде.

Шаг 4: укладываем дольки в вырезку Теперь замариновавшееся мясо выкладываем на доску и в каждый разрез плотно вставляем дольку помидора и пару черносливин. Делаем так, пока все разрезы не будут заполнены. По желанию солим и перчим, если покажется, что это необходимо.

Шаг 5: помещаем свинину с картофелем в пакет для запекания Рукав для запекания открываем и помещаем свинину внутрь пакета. Засовываем туда картофельные дольки по бокам от мяса. Завязываем пакет. Делаем пару проколов сверху для выхода пара.

Шаг 6: запекаем свиную вырезку в духовке Духовка разогрета до 190 градусов, помещаем туда наш рукав и не трогаем аж полтора часа. За это время картофель протомится, помидоры дадут сок и размягчат мясо, а чернослив придаст этому великолепию такой вкус, что невозможно передать. Готовое блюдо вынимаем, убираем пакет и подаем.