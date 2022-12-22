В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Производством картины займутся Медиаслово», АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Отечественную киноверсию покажут в эфире телеканала ТНТ, а также на стриминговых платформах Okko и Premier. Подробности о старте съемок и актерском составе пока хранятся в тайне.

«Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта», — обещает генеральный продюсер «Медиаслова» Данила Шарапов.

Оригинальная история рассказывает о молодой девушке Эде Йылдыз, которая после смерти родителей живет у своей тети. Она учится на ландшафтного архитектора, подрабатывая в семейном цветочном магазине. Героиня мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, выделяемой архитектурным бюро Art Life. Затаив обиду, она решает отомстить его владельцу, харизматичному Серкану Болату. Однако их знакомство оборачивается неожиданным договором, в результате которого у них завязываются необычные отношения.

Благодаря невероятной химии между актерами, увлекательному сюжету, красивым турецким пейзажам и невероятным костюмам сериал «Постучись в дверь» мгновенно заслужила любовь зрителей не только на родине, но и за рубежом, и особенно в России. Романтическая драма вышла на экраны летом 2022, побив все рейтинги просмотров в течение двух сезонов, став абсолютным хитом. Причем финальная серия сумела побить рекорд просмотров, обогнав самый популярный на тот момент эпизод в истории — «Долгую ночь» из сериала «Игра Престолов».

Пятый канал предлагает проверить, насколько хорошо поклонники помнят детали истории.